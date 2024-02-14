В Ленинском районе Красноярска убрали 7,5 тысяч незаконных объявлений

Помимо очистки улиц от мелких объявлений, мобильная бригада демонтировала 658 рекламных штендеров и закрасила граффити на площади почти в 7 тысяч квадратных метров. Ещё были покрашены около полутора тысяч квадратных метров ограждений и убран мусор на территории размером более 11 тысяч квадратных метров. Не забыли и очистить от снега 61 лестницу.