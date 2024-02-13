Работники в Беларуси смогут увидеть свои выплаты по больничному до начислений

К 1 июля 2024 года функционал мобильного приложения Фонда соцзащиты населения Беларуси пополнится новой опцией — можно будет увидеть, сколько насчитают денег по больничному листу. Как рассказала в эфире утреннего шоу «Включайся» на телеканале «Беларусь 2» первый замуправляющего ФСЗН Минтруда и соцзащиты Виктория Трухан, с 1 июля пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, в народе именуемый больничным, будет рассчитываться по-новому — средний дневной заработок работника будут считать в ФСЗН, а не в бухгалтериях предприятий и фирм, что исключит неточности. Зайдя в мобильное приложение, зная свой дневной заработок, человек будет понимать, сколько приблизительно ему насчитают по больничному листу.