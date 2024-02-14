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Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля для красноярцев

Рассказываем, где красноярцы в феврале могут получить больше всего денег за работу.
Источник: Комсомольская правда

Аналитики просмотрели 170 тысяч вакансий по Красноярску и выбрали из них 5 самых высокооплачиваемых. Результатами поделился сервис Superjob.

Первое место занимает вакансия старшего помощника капитана с оплатой от 110 тысяч рублей в месяц. Работать нужно будет на маршруте Красноярск — Дудинка, командовать и управлять судном, не забывая об обеспечении безопасности плавания.

100−150 тысяч рублей можно будет получить на вакансии, занявшей второе место. Это работа сборщиком ПВХ окон. От соискателя требуется опыт подобной универсальной работы и ответственный подход.

Места с третьего по пятое предполагают работу из офиса и продажи. На третьем месте находится руководитель отдела продаж с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. А четвёртое и пятое место с оплатой от 80 тысяч рублей делят между собой вакансии ведущего маркетолога и менеджера по продажам.

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