Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля для красноярцев

Места с третьего по пятое предполагают работу из офиса и продажи. На третьем месте находится руководитель отдела продаж с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. А четвёртое и пятое место с оплатой от 80 тысяч рублей делят между собой вакансии ведущего маркетолога и менеджера по продажам.