Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля для красноярцев

Аналитики просмотрели 170 тысяч вакансий по Красноярску и выбрали из них 5 самых высокооплачиваемых. Результатами поделился сервис Superjob.
Первое место занимает вакансия старшего помощника капитана с оплатой от 110 тысяч рублей в месяц. Работать нужно будет на маршруте Красноярск — Дудинка, командовать и управлять судном, не забывая об обеспечении безопасности плавания.
100−150 тысяч рублей можно будет получить на вакансии, занявшей второе место. Это работа сборщиком ПВХ окон. От соискателя требуется опыт подобной универсальной работы и ответственный подход.
Места с третьего по пятое предполагают работу из офиса и продажи. На третьем месте находится руководитель отдела продаж с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. А четвёртое и пятое место с оплатой от 80 тысяч рублей делят между собой вакансии ведущего маркетолога и менеджера по продажам.