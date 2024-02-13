В Гродненской области стали чаще диагностировать болезнь Боткина

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Рост заболеваемости вирусным гепатитом А отмечается в Гродненской области, сообщает телеканал «Гродно» («Беларусь 4»).
Это заболевание также называют желтухой или болезнью Боткина. До пандемии коронавируса в Гродненской области регистрировали пять-шесть случаев, то за последние три недели с этим диагнозом в областную инфекционную клиническую больницу поступили 12 человек.
Среди пациентов как взрослые, так и дети школьного возраста. Медики заверяют, что ситуация под контролем и не вызывает тревоги у специалистов.
Заместитель главврача Гродненской областной инфекционной клинической больницы отметила, что при этой болезни осложнения бывают крайне редко.
«Да, заболевание имеет свое достаточно длительное течение. Тем не менее, пациенты выписываются с выздоровлением», — подчеркнула она.
Для профилактики болезни Боткина специалист советует соблюдать правила личной гигиены, есть только мытые фрукты и овощи. Она также порекомендовала вакцинироваться.
Симптомы желтухи сначала похожи на респираторную инфекцию: у больного поднимается температура. Через несколько дней кожа начинает желтеть. Те, кто имел контакт с такими больными, должны особенно тщательно следить за своим состоянием.