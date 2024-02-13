Он добавил, что мужчина «получил дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь».
Впрочем, это не самый большой платеж в белорусской истории, так как, вспоминает представитель МНС, «в нашей практике были продажи акций крупной американской компании за сумму, которая исчислялась миллионами долларов, и физическое лицо добросовестно задекларировало и оплатило подоходный налог».
С начала текущего года, напомним, в Беларуси установлена повышенная, в 25% вместо 13% ставка подоходного налога с физлиц, имеющих годовой доход выше 200 тысяч рублей. Поспособствует ли это установлению новых рекордов, станет известно уже после 31 марта, когда будут поданы и начнут обрабатываться декларации за 2023-й.
Сколько заплатил минчанин, которому в 2023-м начислили самый большой подоходный налог, рассказали в МНС
«За 2023-й максимальная сумма налога, предъявленного одному физлицу, составила 4,5 миллиона белорусских рублей», — рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
Он добавил, что мужчина «получил дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь».