Какой сегодня праздник: 14 февраля

Также сегодня отмечается Международный день дарения книг. Праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку — американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. А еще Эмми Бродмур — мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.