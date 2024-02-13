Какой сегодня праздник: 14 февраля

А вы знаете, что произошло 13 февраля?
Что интересного произошло 14 февраля
Во многих странах мира 14 февраля уже более 16 веков отмечается самый «влюбленный» праздник — День святого Валентина, или День всех влюбленных. В 269 году римский император Клавдий II приказал казнить непослушного епископа Валентина Тернийского, который, несмотря на запрет, венчал в Риме пары. По сути, этот религиозный бунтарь был и остается покровителем влюбленных. 14 февраля все говорят только о любви, что символично в этот праздничный день. Также в этот день принято дарить «валентинки» — маленькие открытки с признанием в любви и симпатии — любимому человеку. Отмечают это событие по-разному — с традиционным национальным колоритом, характерным для каждой страны.
Далеко не весь мир сходит с ума от Дня святого Валентина, от сердечек, открыток и любовных признаний. В качестве «противовеса» решено было проводить Международный день чудаков — одиночек. На самом деле, как же быть людям, не имеющим пары, — всеобщее веселье и «воркование» действуют на них угнетающе, волей-неволей почувствуешь свою неполноценность. Праздник носит даже сатирический и глумливый характер — противники Дня святого Валентина используют валентинки с разбитыми сердцами, черные шарики и открытки с ироничными надписями — «Одиночество — это круто», «Я от тебя ухожу», «Мне никто не нужен».
Также сегодня V-День — это глобальное движение за прекращение насилия по гендерному признаку, которое было основано американским писателем, драматургом, исполнительницей, феминисткой и активисткой Евой Энслер. Автора нашумевшей пьесы, основанной на интервью с 200 женщинами из разных стран об их взглядах на отношения, секс и гендерное насилие. Наряду с этими выступлениями мероприятия V-Day включают митинги, марши, показы фильмов, фестивали и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности о насилии в отношении женщин.
А еще сегодня День компьютерщика — неофициальный праздник, но его отмечают во всем мире как профессиональный. Дата этого праздника 14 февраля произошла от известного события 1946 года, когда в этот день всему научному миру был продемонстрирован ENIAC I — первый реально работающий электронный компьютер.
Также сегодня отмечается Международный день дарения книг. Праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку — американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. А еще Эмми Бродмур — мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.
Исторические события 14 февраля в мире
1706-й — в Москве основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений;
1876-й — американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон;
1918-й — Россия перешла с юлианского на григорианский календарь — после 31 января по старому стилю наступило не первое, а сразу 14 февраля;
1933-й — в Париже открылась первая в мире телефонная служба точного времени;
1946-й — в США начал работать первый электронный компьютер — ENIAC;
2005-й — основание сервиса YouTube.
Исторические события 14 февраля в Казахстане
1992-й — в Вене состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой;
2000-й — в Казахстане впервые выпущен Большой казахско-русский — русско-казахский словарь. Автор словаря — известный казахстанский ученый, математик и лингвист Калдыбай Бектаев;
2010-й — родители онкобольных детей Казахстана создали общественное объединение «Сохраним жизнь!» для поддержки родителей больных раком детей, обмена информацией и опытом, а также материальной поддержки нуждающихся;
2012-й — во французском городе Везуль, что на востоке страны, прошел 18-й международный фестиваль кино Азии.
Дни рождения знаменитостей 14 февраля в мире
В 1859 году родился Джордж Феррис — американский инженер, создатель колеса обозрения;
в 1928 году родился Сергей Капица — советский и российский ученый-физик, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», вице-президент РАЕН. С 1973 года бессменно вел научно-популярную телепрограмму «Очевидное — невероятное». Сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы;
в 1947 году родилась Татьяна Михалкова — российский общественный деятель, модель, актриса. Жена Никиты Михалкова;
в 1982 году родилась Ирина Дубцова — российская певица, поэтесса и композитор;
в 1987 году родилась Юлия Савичева — российская певица и актриса.
Кто родился 14 февраля в Казахстане
В 1943 году родился Тимур Бимашевич — заслуженный деятель искусств Республики Казахстан;
в 1945 году родилась Мереке Бутина — председатель профсоюза работников здравоохранения Республики Казахстан;
в 1952 году родился Еран Магузумов — заместитель заведующего общим отделом Администрации президента Республики Казахстан;
в 1956 году родился Нурлан Карабеков, кандидат юридических наук, полковник полиции, заслуженный работник МВД.
День смерти знаменитостей 14 февраля в мире
В 1987 году умер Дмитрий Кабалевский — советский композитор, дирижер, пианист, музыкальный педагог;
в 1996 году умер Боб Пэйсли — английский футболист, главный тренер «Ливерпуля»;
в 2003 году умер Григорий Мкртычан — советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы;
в 2019 году умер Сергей Захаров — советский и российский эстрадный певец и актер, народный артист РФ.
14 февраля в православном календаре
Сегодня отмечается праздник Трифонов день. Православная церковь вспоминает святого мученика Трифона, считающегося в народе покровителем супругов и семьи.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Трифон, Николай, Василий, Давид.