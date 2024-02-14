В Волгограде умер экс-руководитель спорткомитета Николай Каратаев

Николай Каратаев, тренер-преподаватель РСФСР, заслуженный работник физической культуры, скончался во вторник, 13 февраля. Ему было 92 года.
Родился Николай Дмитриевич в 1931 году в Бурятии. Он окончил в 1953 году институт физкультуры имени Лесгафта в Ленинграде.
С 1958 по 1960 год Каратаев в ДСО «Спартак» и Сталинградском политехническом институте был преподавателем. С 1960 по 1979 год работал в должности старшего преподавателя, а также завкафедрой легкой атлетики в Волгоградском госинституте физической культуры.
Возглавлял областной спорткомитет с 1970-го и в последующие 12 лет. В период с 1984 по 1996 год был тренером-преподавателем ОШВСМ, с 1998 года — ВУОР.
Его подопечные принимали участие в Олимпийских и Паралимпийских играх.
Николая Каратаева похоронят 16 февраля в 10.00.