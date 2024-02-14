В Волгограде умер экс-руководитель спорткомитета Николай Каратаев

С 1958 по 1960 год Каратаев в ДСО «Спартак» и Сталинградском политехническом институте был преподавателем. С 1960 по 1979 год работал в должности старшего преподавателя, а также завкафедрой легкой атлетики в Волгоградском госинституте физической культуры.