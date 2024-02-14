В мэрии Калининграда обещают за два дня залатать «холодным» и «литым» асфальтом ямы на 19 улицах

В мэрии Калининграда обещают за два дня залатать ямы на 19 улицах областного центра. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 13 февраля.
«Подрядчик, который занимается содержанием дорог общего пользования в городе, с начала этого месяца смог утроить свою производительность. Если раньше “литым” и “холодным” асфальтом работали только две бригады, то сейчас на улицах Калининграда одновременно трудятся сразу семь бригад», — отчитались городские власти.
До 16 февраля ямы обещают заделать на следующих улицах:
Осипенко;
Миргородская;
Портовая;
Киевская;
Подполковника Емельянова;
Советский проспект;
Лейтенанта Яналова;
Войнич;
Генерал-лейтенанта Озерова;
Зелёная;
Лесопильная;
Щорса;
Красносельская;
Суворова;
Б. Хмельницкого;
Стрелковая;
Маршала Борзова;
Правая набережная;
проезд Прегольский.
В Калининграде выбрали компанию, которая в 2024 году за 375 млн рублей будет отвечать за состояние городских дорог.