В мэрии Калининграда обещают за два дня залатать «холодным» и «литым» асфальтом ямы на 19 улицах

«Подрядчик, который занимается содержанием дорог общего пользования в городе, с начала этого месяца смог утроить свою производительность. Если раньше “литым” и “холодным” асфальтом работали только две бригады, то сейчас на улицах Калининграда одновременно трудятся сразу семь бригад», — отчитались городские власти.