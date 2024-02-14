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В мэрии Калининграда обещают за два дня залатать «холодным» и «литым» асфальтом ямы на 19 улицах

Ремонтировать дороги будут 7 бригад.

В мэрии Калининграда обещают за два дня залатать ямы на 19 улицах областного центра. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 13 февраля.

«Подрядчик, который занимается содержанием дорог общего пользования в городе, с начала этого месяца смог утроить свою производительность. Если раньше “литым” и “холодным” асфальтом работали только две бригады, то сейчас на улицах Калининграда одновременно трудятся сразу семь бригад», — отчитались городские власти.

До 16 февраля ямы обещают заделать на следующих улицах:

Осипенко;

Миргородская;

Портовая;

Киевская;

Подполковника Емельянова;

Советский проспект;

Лейтенанта Яналова;

Войнич;

Генерал-лейтенанта Озерова;

Зелёная;

Лесопильная;

Щорса;

Красносельская;

Суворова;

Б. Хмельницкого;

Стрелковая;

Маршала Борзова;

Правая набережная;

проезд Прегольский.

В Калининграде выбрали компанию, которая в 2024 году за 375 млн рублей будет отвечать за состояние городских дорог.

строительство