27-летняя волгоградка провалила слепые прослушивания шоу «Голос»

Шоу устроено таким образом, что во время отбора наставники слышат только голос музыканта. Оценить образ целиком они могут лишь в конце выступления, если повернутся к нему, тем самым давая шанс на следующий этап. Несмотря на в целом доброжелательное отношение к волгоградке, ни один из наставников не выбрал ее.