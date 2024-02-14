27-летняя волгоградка провалила слепые прослушивания шоу «Голос»

Популярное музыкальное шоу «Голос» открывает свой 12-й сезон. За участие в нем борются восходящие звезды, в том числе из Волгограда. Анна Кравченко стала участницей слепых прослушиваний, исполнив песню Zivert Life. Наставники — Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и сама Zivert — к исполнительнице не повернулись.
Шоу устроено таким образом, что во время отбора наставники слышат только голос музыканта. Оценить образ целиком они могут лишь в конце выступления, если повернутся к нему, тем самым давая шанс на следующий этап. Несмотря на в целом доброжелательное отношение к волгоградке, ни один из наставников не выбрал ее.
Антон Беляев заявил, что интерпретация хита Zivert была не очень удачной.
«ДНК этой музыки погибло в вашем напоре», — сказал Беляев, имея в виду то, что Анна неверно выбрала характер исполнения.
Согласилась с коллегой и Zivert. Она поблагодарила Кравченко за выбор песни, но сказала, что хотела бы услышать более мягкий ее вариант.
Анна Кравченко родилась 27 марта 1996 года, окончила школу № 81 в Волгограде, после чего перебралась в Москву. В Сети есть сведения о том, что любовь к музыке Анне передалась от дедушки — музыканта и художника Михаила Нагайцева. Девушка участвовала в конкурсе песни «Новая звезда» и шоу «Ну-ка, все вместе!».