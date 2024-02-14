Что можно и нельзя делать в Трифонов день 14 февраля, который называют Перезимник

Православная церковь 14 февраля вспоминает святого Трифона. В народе отмечают Трифонов день, или Перезимник. В указанную дату всегда говорили так: «Февраль солнце на лето поворачивает». Есть еще одно название — Мышегон. Оно связано с тем, что святой считался покровителем охотников.
Что нельзя делать 14 февраля
Не рекомендуется мыться, чтобы не смыть свое здоровье. Не следует ссориться. Особенно данный запрет касается влюбленных пар. Ссора может грозить расставанием. Нельзя оставлять деньги на столе. Согласно приметам, могут возникнуть финансовые трудности. А еще не стоит проводить день в одиночестве. Все дело в том, что на протяжении года можно остаться одному.
Что можно делать 14 февраля
В названный день обязательно ходили в церковь и молились святому. У него просили помощи в поисках второй половинки, а также о здоровье близких и финансовом благополучии. В Трифонов день всегда пекли пироги со сладкой начинкой. Кроме того, день проводили вместе с семьей.
Согласно приметам, большое количество звезд на небе предупреждает про затяжную зиму. В том случае, если идет снег, то весной ждали много дождей. На раннюю весну указывает теплая погода 14 февраля.