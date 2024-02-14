Что можно и нельзя делать в Трифонов день 14 февраля, который называют Перезимник

Не рекомендуется мыться, чтобы не смыть свое здоровье. Не следует ссориться. Особенно данный запрет касается влюбленных пар. Ссора может грозить расставанием. Нельзя оставлять деньги на столе. Согласно приметам, могут возникнуть финансовые трудности. А еще не стоит проводить день в одиночестве. Все дело в том, что на протяжении года можно остаться одному.