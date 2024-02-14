Некоторых педагогов травят десятилетиями: Поможет ли установка видеокамер остановить издевательства над учителями, которых в Молдове скоро просто не останется

— В нашем лицее таких ситуаций не было, но дети, как и везде, провоцируют педагогов на резкие действия, — считает учитель русского языка и литературы столичного теоретического лицея имени Титу Майореску Жанна Стрэтилэ. — Учителя не должны поддаваться на провокации. Им, как и учащимся, тоже необходима помощь психологов. Сейчас буллинг распространятся не только в подростковой среде, между сверстниками, в этот процесс вовлекаются и учителя. В каждой школе ученики выбирают себе одну или несколько жертв из числа педагогического состава, которые не справляются с дисциплиной. На самом деле подростки очень быстро считывают людей, у которых в глазах страх и неуверенность. Это могут быть как молодые учителя, так и со стажем. Другая крайность — повышенная эмоциональность. Когда я была моложе, у меня тоже была похожая проблема, мне хотелось, чтобы последнее слово оставалось за мной. Сейчас я оставляю смутьянов в покое, успокаиваюсь сама. Есть психологические техники, которые помогают выживать в современных школах. Над этой проблемой надо работать как в индивидуальном порядке, так и при поддержке профессионалов. К сожалению, компетентных психологов очень мало. С детьми ещё проводятся беседы, но я не слышала, чтобы психологическую помощь в рамках муниципальных и государственных программ оказывали учителям. Если педагог длительное время не получает удовлетворения от работы, он просто уйдёт из профессии. А вот увольнять по каждому случаю, — не стоит. Надо разобраться в ситуации и просто помочь учителю.