Некоторых педагогов травят десятилетиями: Поможет ли установка видеокамер остановить издевательства над учителями, которых в Молдове скоро просто не останется

Как мы все стали падки на негативную информацию. Любое сообщение с отрицательным эмоциональным зарядом рождает волну возмущения и порицания и… удовлетворения. Через пару часов мы переключаемся на другой сюжет и забываем о людях, которым плюнули в душу, так и не разобравшись в степени их вины.
Так, в социальные сети попало видео, когда учитель столичного теоретического лицея им. Алеку Руссо ударил ученицу.
«Как нам сообщили, учитель ударил ученицу за то, что она попросила не орать ей на ухо и обратилась к ней на “ты”, написали в соцсетях. Все лица на видео были скрыты по просьбе автора».
Понимаем коллег, топовое видео, своего рода сенсация. Поражают комментарии. Абсолютное большинство подписчиков кричат о том, что учителя надо расстрелять, ну или хотя бы уволить. Лишь некоторые напоминают, что наши детки — не подарок. Впрочем, одна из подписчиц детально рассмотрела запись и выяснила, что подростка никто не бил, учительница просто уронила учебники, а судя по тому, что она нагибалась, они их и подняла.
В любом случае, на видео зафиксирована лишь кульминация конфликта. Именно для этого момента, скорее всего, была «заряжена» камера участливого одноклассника. Что происходило до момента съёмки пользователям интернета неведомо. К слову, никто не оправдывает учителя, повысившего голос на ученика, но и расстреливать, знаете ли, слишком сурово. Учителя тоже люди, у них есть свой эмоциональный заряд, свой предел терпения.
«КП» в Молдове разбиралась в ситуации.
— В 2014 году вышел Код этики учителя, где прописаны все правила поведения педагога. Мы изучали психопедагогику, возрастную психологию, мы знаем, что дети разные, они склонны провоцировать, — поясняет бывший директор (администратор) лицея им. Богдана Петричейку Хашдеу, учитель математики Светлана Михайлеску. — В подростковом возрасте у них нет авторитетов, присутствует самолюбование, они хотят самоутвердиться перед своими сверстниками. Когда они провоцируют учителя, не значит, что они плохие. Должна быть какая-то причина, по которой ребёнок повёл себя так или иначе. Но, по моему мнению, если ты пошёл работать в школу, ты должен чтить Код этики учителя. Сейчас в нашем обществе все знают свои права, это касается не только школы, а вот с обязанностями большие проблемы. Я не могу оправдывать учителя, который повёл себя не корректно по отношению к ученику, но я могу понять его по-человечески. Я понимаю и тех родителей, чей ребёнок попал в такую ситуацию. Даже если они осознают, что у их чада сложный характер, они будут его защищать. Учитель должен это помнить, и не опускаться до уровня мышления подростка.
— Но не увольнять же учителей по каждому поводу?
— Ни в коем случае, так мы вообще останемся без учителей. Ответственность за всё, что происходит в школе несёт администратор, поэтому сейчас на эту должность очереди не выстраиваются. В начале года родителей и учеников знакомят с уставом учебного заведения или правилами внутреннего распорядка, и они должны поставить подпись, что они ознакомлены с этими правилами, где прописаны права и обязанности всех участников учебного процесса. Учитель знает, что не должно быть физического и психического насилия по отношению к ученику. Если с физическим насилием более-менее ясно, то с психическим — всё сложно. Где грань между общением и насилием?
— Ну нарушили правила и ученик и учитель. Что дальше делать? Ученик всегда прав?
— При любом конфликте ученика с учителем, ученика с учеником
— Ребята всё равно будут на стороне одноклассника…
— Не обязательно. Всегда найдутся детки, которые знают, что такое плохо, они понимают, что одноклассники подличают, но не будут открыто против них выступать, чтобы самим не стать объектом травли. Письменные же опросы не раскрываются. Иногда родители возмущаются и говорят, что в школе не имеют права допрашивать детей. Но это не допрос, а описание видения ситуации, без комментариев. В процессе педагогического расследования, помимо руководства учебного заведения, обязательно присутствует психолог. В итоге, как правило, конфликтные ситуации разрешаются мирным путём.
— Тем не менее, что делать, когда дети целенаправленно срывают урок? Особенно когда речь идёт о таком сложном предмете, как математика.
— Часто ребёнок или группа детей срывает урок конкретному учителю. Это говорит о какой-то проблеме. Значит необходимо вместе искать выход из создавшейся ситуации. Если ученик не хочет выполнять задания, надо пригласить родителей. Предупредить, что их ребёнок не будет аттестован по данному предмету
Учителя тоже люди, но им ошибок не прощают. Даже коллеги очень осторожно оценивают инцидент в столичном теоретическом лицее. Тем более, что не ясно что произошло на самом деле. Кусочек видео не проясняет, что именно произошло.
— В нашем лицее таких ситуаций не было, но дети, как и везде, провоцируют педагогов на резкие действия, — считает учитель русского языка и литературы столичного теоретического лицея имени Титу Майореску Жанна Стрэтилэ. — Учителя не должны поддаваться на провокации. Им, как и учащимся, тоже необходима помощь психологов. Сейчас буллинг распространятся не только в подростковой среде, между сверстниками, в этот процесс вовлекаются и учителя. В каждой школе ученики выбирают себе одну или несколько жертв из числа педагогического состава, которые не справляются с дисциплиной. На самом деле подростки очень быстро считывают людей, у которых в глазах страх и неуверенность. Это могут быть как молодые учителя, так и со стажем. Другая крайность — повышенная эмоциональность. Когда я была моложе, у меня тоже была похожая проблема, мне хотелось, чтобы последнее слово оставалось за мной. Сейчас я оставляю смутьянов в покое, успокаиваюсь сама. Есть психологические техники, которые помогают выживать в современных школах. Над этой проблемой надо работать как в индивидуальном порядке, так и при поддержке профессионалов. К сожалению, компетентных психологов очень мало. С детьми ещё проводятся беседы, но я не слышала, чтобы психологическую помощь в рамках муниципальных и государственных программ оказывали учителям. Если педагог длительное время не получает удовлетворения от работы, он просто уйдёт из профессии. А вот увольнять по каждому случаю, — не стоит. Надо разобраться в ситуации и просто помочь учителю.
БУЛЛИНГ ПО-МОЛДАВСКИ.
Напомним, что буллинг, согласно справочникам — это регулярное психологическое или физическое давление на жертву, осуществляемое одним человеком или группой агрессоров, которое обычно проходит в условиях замкнутой общественной группы. Под эти критерии виртуозно вписываются столичные классы. Велись разговоры, что за буллинг по отношению к учителю, учащихся будут наказывать. Но всё это осталось на уровне размышлений и, по большому счёту, такая мера проблему не решит.
Некоторых педагогов травят десятилетиями, выпускники их как бы передают «по наследству» следующим классам. Когда они становятся взрослыми, говорят, какими мы были дураками, ведь на самом деле, классный «препод». А как живёт это преподаватель в течение многих лет под прессингом отроков, у которых играют гормоны и им некуда «силушку» и дурь девать? Чем больше учитель испытывает прессинг со стороны школьников, тем быстрее происходит эмоциональное выгорание. И этот вопрос выходит за рамки учебных заведений, это уже проблема государственного уровня и решать её некому.
Между тем, мэр Кишинёва также прокомментировал инцидент в лицее им. Алеко Руссо, сказал, что видел информацию об инциденте, когда учитель ударил ребенка. Попросил коллег запросить у министерства образования всю информацию по этой ситуации и о том, какие меры принимаются и указал, что надо направить в министерство предложения о возможности установки камер видеонаблюдения в классах.
Согласно информации СМИ, меры в школе принимаются следующие — на ученика, записавшего видео оказывается давление со стороны руководства школы. В том числе звучали угрозы отчислением и проблемами с полицией. Естественно, это не лезет ни в какие ворота. Если это так, в чём тоже надо разобраться досконально, то вопрос надо рассматривать уже в другом формате — республиканском.
При этом, идея пользователей социальных сетей по установке видеонаблюдения в классах, кажется интересной. Но усилит ли эта мера дисциплину? Возможно. Учителя не против. Но как к этому отнесутся сами учащиеся? Не станут ли они возмущаться, что нарушают их права? Одно дело втихаря заснять доведённого до предела учителя, другое — раскрыть всю ситуацию, где дурь каждого видна.
Впрочем, педагоги согласны на видеонаблюдение в том случае, если родители не будут наблюдать за уроками в прямом эфире. Папы и мамы, не имея педагогического образования, начинают учить учителей, как вести урок. Так было во время пандемии, когда занятия проводились онлайн и родители от нечего делать, сидели у мониторов вместе с детьми. Одна из мамочек возмутилась, что учитель на уроке не улыбается. Грозила написать жалобу в Министерство образования. Чему улыбаться учителю?
Для защиты прав учителей, видеонаблюдение будет весьма кстати. Пусть записи хранятся какое-то время, и, если нет инцидентов, удаляются. Ну и родители будут спокойны. Вопрос в том, во сколько обойдётся оснащение видеооборудованием всех классов гимназий и лицеев. Если замысел взрослых пройдёт, посмотрим на реакцию детишек, которые очень хорошо знают свои права, но не обязанности. Впрочем, в этом случае и они будут защищены от агрессии учителей. Ведь такое у нас тоже случается.