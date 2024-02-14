Отличный повод для свадьбы: сколько пар Приморья ежегодно расписывается в День влюбленных

День святого Валентина в Приморском крае не теряет популярности. Несмотря на то, что именование праздника уже предлагают заменить на «дружбу и товарищество», этот день остается символом любви, романтики и идеальным поводом выразить свои чувства любимому человеку. В то время как одни пары выбирают этот день для романтических свиданий и подарков, другие решают сделать следующий важный шаг в отношениях и приурочить создание семьи ко Дню всех влюбленных. Так, например, в этом году 39 приморских пар заключат брак 14 февраля. О том, в какие еще даты чаще всего регистрируют браки приморцы — в материале ИА PrimaMedia.