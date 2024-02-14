Отличный повод для свадьбы: сколько пар Приморья ежегодно расписывается в День влюбленных

День святого Валентина в Приморском крае не теряет популярности. Несмотря на то, что именование праздника уже предлагают заменить на «дружбу и товарищество», этот день остается символом любви, романтики и идеальным поводом выразить свои чувства любимому человеку. В то время как одни пары выбирают этот день для романтических свиданий и подарков, другие решают сделать следующий важный шаг в отношениях и приурочить создание семьи ко Дню всех влюбленных. Так, например, в этом году 39 приморских пар заключат брак 14 февраля. О том, в какие еще даты чаще всего регистрируют браки приморцы — в материале ИА PrimaMedia.
На данный момент на 14 февраля по Приморскому краю подано 39 заявлений на регистрацию брака, из них 3 церемонии бракосочетания пройдут во Владивостоке. Следует отметить, что по сравнению с прошлом годом их количество выросло — в 2023 всего 28 пар создали семью именно в День всех влюбленных.
«В Приморском крае традиционно самое большое количество семей создается летом и в золотою пору осени — в период с сентября по октябрь», — рассказали в пресс-службе краевого департамента записи актов гражданского состояния.
При этом все большее количество приморцев хотят зарегистрировать брак 8 июля — в День семьи, любви и верности. Так, в 2023 году 8 июля поженились 164 пары, в 2022 — 168 пар. Особенно положительная динамика видна по сравнению с предыдущими годами — в 2021 году 8 июля брак заключила 51 пара, в 2020 — 28 пар, а в 2019 всего четыре.