Три новых кванториума откроются в Хабаровском крае

Создание кванториумов предполагает техническое дооснащение образовательных учреждений. Так, в школах оборудуют цифровые лаборатории по физике, химии, физиологии, экологии и робототехнике. Кванториумы позволят расширить содержание общего образования, внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ.



Развитие технопарков в Хабаровском крае ведется по программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Одним из первых подобный центр открылся в краевой столице в 2020 году. Ежегодно в его стенах обучаются не менее 800 детей.



На выбор ребят представляют несколько направлений: хайтек, био, нано, авто, аэро, энерджи. Также есть дополнительные программы: физика, шахматы, английский язык. Обучение бесплатное, для зачисления ученикам нужен активированный сертификат ПФДО.