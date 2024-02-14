Что произошло в Иркутске в ночь на 14 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутской области с 14 по 20 февраля ожидается сильное похолодание. В северных районах региона похолодает до −47…-49 градусов. Вместе с тем синоптики прогнозируют и сильный ветер с порывами в 15−20 метров в секунду. В связи с этим коммунальным и дорожным службам поручено принять меры готовности.