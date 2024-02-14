Болтенко хочет обсудить с подростками из Новосибирска сериал «Слово пацана»

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко рекомендует родителям и педагогам обсудить с подростками содержание сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», после его просмотра. Об этом пишет «МК в Новосибирске».
Она подчеркнула, что важно избегать бравады, подражания жестокости, изображённой в сериале.
Болтенко предлагает проведение дискуссий с участием специалистов, таких как психологи. Она призывает родителей и учителей помочь подросткам сделать правильные выводы из увиденного, учитывая их недостаток стрессоустойчивости.
Ранее Сиб.фм сообщал, что кинокритики признали «Слово пацана» лучшим сериалом 2023 года.