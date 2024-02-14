Болтенко хочет обсудить с подростками из Новосибирска сериал «Слово пацана»

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко рекомендует родителям и педагогам обсудить с подростками содержание сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», после его просмотра. Об этом пишет «МК в Новосибирске».