Что случилось в Хабаровском крае к утру 14 февраля

В Хабаровском крае назначили нового бизнес-обмбудсмена. Им стал прежний советник губернатора региона Андрей Веретенников. К своим обязанностям он приступил со вчерашнего дня, 13 февраля. его кандидатуру поддержали глава края Михаил Дегтярев и уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов.
В Хабаровске состоялся суд над мужчиной, который вступил в украинскую диверсионную организацию. Житель Советско-Гаванского района из-за политической ненависти и вражды стал помогать врагу. Его отправили в колонию на восемь лет.
В Хабаровске с поличным поймали похитителей овощей. Работники склада местного супермаркета забирали часть коробок себе, пряча их в машине. Сколько таким образом удалось похитить продуктов, пока точно неизвестно. Ясно только, что водитель тоже принимал участие в схеме.