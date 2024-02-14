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Умерла завещавшая Путину коллекцию картин на $2 млрд искусствовед Нина Молева

Писательница, искусствовед и историк Нина Молева умерла в возрасте 98 лет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минкульта. В ведомстве уточнили, что искусствовед скончалась 11 февраля.
Источник: РИА "Новости"

Нина Молева — доктор исторических наук, кандидат искусствоведческих наук, член Союза писателей и Союза художников России. Среди прочего она написала монографии о русских живописцах, включая Ивана Никитина, Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого. Также она исследовала историю русского и зарубежного искусства.

Нина Молева с 1955 года состояла в браке с художником-авангардистом Элием Белютиным. После его смерти она унаследовала коллекцию работ старых мастеров, включающую в себя около 200 картин. В апреле 2013 года искусствовед передала коллекцию в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России. Оценочная стоимость коллекции — примерно $2 млрд.

Лусине Баласян

искусство