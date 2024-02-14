Умерла завещавшая Путину коллекцию картин на $2 млрд искусствовед Нина Молева

Нина Молева с 1955 года состояла в браке с художником-авангардистом Элием Белютиным. После его смерти она унаследовала коллекцию работ старых мастеров, включающую в себя около 200 картин. В апреле 2013 года искусствовед передала коллекцию в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России. Оценочная стоимость коллекции — примерно $2 млрд.