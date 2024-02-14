Стало известно, что поможет снизить цены на хлеб в России

Цены на хлебобулочные изделия продолжают расти. Эксперты объясняют, почему так происходит, но покупателям от этого не легче. Есть мнение, что только конкуренция на рынке сможет снизить цены на хлеб.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал, что себестоимость производства хлеба растет из-за инфляции и проблем с поставками оборудования. Дорожает аренда помещений, нужно повышать зарплату сотрудникам, увеличиваются расходы на транспорт, ингредиенты и упаковку — все это влияет на конечную стоимость продукции, объяснил эксперт.
Но кроме этого цены на хлеб растут из-за отсутствия конкуренции и высоких наценок, добавил Кацнельсон. В торговых сетях наценка на некоторые хлебные изделия может превышать 35%. Также некоторые производители, пользуясь монопольным положением, могут бесконтрольно задирать цены, отметил он. Хлеб — это такой продукт, который в любом случае будут покупать при любой цене, потому что большинство граждан просто не представляют себе обеденный стол без хлеба, объяснил Кацнельсон.
Нужно увеличивать конкуренцию на рынке, создавать больше хлебопекарных производств, тогда производителям придется конкурировать за клиента, предлагая более выгодные цены или повышая качество продукта, рассказал президент гильдии пекарей. Он добавил, что тут также важна поддержка региональных властей, которые могут снизить аренду для хлебопекарен или выделить субсидии, пишет «ПГ» (18+).