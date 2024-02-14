Стало известно, что поможет снизить цены на хлеб в России

Но кроме этого цены на хлеб растут из-за отсутствия конкуренции и высоких наценок, добавил Кацнельсон. В торговых сетях наценка на некоторые хлебные изделия может превышать 35%. Также некоторые производители, пользуясь монопольным положением, могут бесконтрольно задирать цены, отметил он. Хлеб — это такой продукт, который в любом случае будут покупать при любой цене, потому что большинство граждан просто не представляют себе обеденный стол без хлеба, объяснил Кацнельсон.