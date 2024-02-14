В селе Минусинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Малая Иня Минусинского района Красноярского края открыли фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели за 4,4 млн рублей. Стоимость оборудования составила 2,6 млн рублей. Здесь есть даже электрокардиограф.
Пациенты в ФАПе смогут приобрести лекарственные средства. По вторникам и четвергам пациентов будет принимать фельдшер, а в другие дни приемы будут вести терапевт и педиатр.
Новый пункт будет обслуживать 214 жителей села Малая Иня, в том числе 62 ребенка.
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