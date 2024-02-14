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В селе Минусинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП открылся в селе Малая Иня.

В селе Малая Иня Минусинского района Красноярского края открыли фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели за 4,4 млн рублей. Стоимость оборудования составила 2,6 млн рублей. Здесь есть даже электрокардиограф.

Пациенты в ФАПе смогут приобрести лекарственные средства. По вторникам и четвергам пациентов будет принимать фельдшер, а в другие дни приемы будут вести терапевт и педиатр.

Новый пункт будет обслуживать 214 жителей села Малая Иня, в том числе 62 ребенка.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске строят Центр спортивных единоборств.

здоровье