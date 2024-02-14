Составлен рейтинг надежности авто на основании жалоб владельцев

Так, «большинство автовладельцев стабильно жалуются на мультимедийные системы. Также раздражительность вызывает рост числа уведомлений от электронных ассистентов». Самыми же проблемными в целом оказались электромобили — их показатель PP100 равен 256 против 187 у бензиновых моделей. «Причем больше всего жалоб на повышенный износ шин», — отмечают эксперты.