Составлен рейтинг надежности авто на основании жалоб владельцев

Как сообщает Motor.ru, первое место в нем, как и годом ранее, занял бренд Lexus. Также в тройку лидеров вошли Toyota и Buick.
«В целом J.D. Power отмечает, что машины стали менее надежными, поскольку среднее значение индекса за год выросло на четыре пункта, до 190», — пишет портал.
Так, «большинство автовладельцев стабильно жалуются на мультимедийные системы. Также раздражительность вызывает рост числа уведомлений от электронных ассистентов». Самыми же проблемными в целом оказались электромобили — их показатель PP100 равен 256 против 187 у бензиновых моделей. «Причем больше всего жалоб на повышенный износ шин», — отмечают эксперты.
Что касается конкретных моделей, лидером по итогам года стал Porsche 718, который оказался самым надежным.
На самом дне рейтинга оказался Chrysler с показателем 310 на 100 машин. Чуть выше расположились Audi (275), Land Rover (268), Volkswagen (267) и Tesla (252).
Данные для Vehicle Dependability Study получены на основе опроса владельцев автомобилей после трех лет пользования. Им задавали вопросы о 184 проблемах, сгруппированных по девяти категориям: климатическая установка; электронные помощники; опыт вождения; экстерьер; функции/органы управления/дисплеи; информационно-развлекательная система; интерьер; силовая установка и сиденья.