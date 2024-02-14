НОВАТ назвал причину стоимости билетов по 50 тысяч рублей

Как рассказал заместитель гендиректора НОВАТа Александр Савин, по 50 тысяч рублей стоят билеты в ложу для четырех человек. При ней есть комната отдыха с капельдинером. У посетителей есть возможность сделать заказ из меню театрального буфета. Еду и напитки доставят в комнату отдыха к антракту.