НОВАТ назвал причину стоимости билетов по 50 тысяч рублей

В Новосибирском театре оперы и балета 27 марта пройдет гала-концерт примы Большого театра Светланы Захаровой. Часть билетов на её выступление стоит 50 тысяч рублей. Представитель театра объяснил такую цену эксклюзивной ложей и отдельным сервисом.
Как рассказал заместитель гендиректора НОВАТа Александр Савин, по 50 тысяч рублей стоят билеты в ложу для четырех человек. При ней есть комната отдыха с капельдинером. У посетителей есть возможность сделать заказ из меню театрального буфета. Еду и напитки доставят в комнату отдыха к антракту.
Савин отметил, что билеты в ложу чаще всего покупают зрители, которые параллельно с театром хотят увидеться с друзьями или близкими или устроить свидание. Всего в НОВАТе 16 мест в ложах.
Также Савин рассказал, что у театра динамическое ценообразование и на старте продаж билетов они дешевле. Чем ближе дата спектакля, тем выше стоимость. Большую часть билетов раскупают в первые дни продаж.
Цены на концерт Светлана Захаровой также объясняется тем, что это будет уникальное событие. Эту программу прима исполнит один раз, пишет atas.info.
Напомним, в НОВАТе состоится премьера новой редакции балета «Корсар».