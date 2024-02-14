Прокуратура Комсомольска разобралась с отключениями света в аэропорту

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре требует обеспечить нормальное электроснабжение в аэропорту Хурбы. Проверку надзорный орган провел после нескольких коммунальных аварий. Как оказалось, там были нарушения.
Свет пропадал в аэропорту несколько раз. Из-за этого часть рейсов были задержаны, некоторые самолеты не смогли приземлиться. Работа встала.
— Юридическое лицо не приняло мер к обеспечению электроэнергией от двух независимых источников аэропорта Комсомольск-на-Амуре (Хурба). Неисполнение указанной обязанности приводило к прекращению работы аэропорта при аварийных отключениях электроэнергии, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В итоге прокурор внес гендиректору представление. Однако никаких мер руководство после этого не приняло. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить нормальную работу электричества. В суде иск удовлетворили.