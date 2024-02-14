Конкурс «Стихия танца» объединит коллективы в Комсомольске-на-Амуре

Событие начнется в 16 часов, стоимость билетов — 300 рублей, приобрести их можно в кассе Драматического театра.
В этом году участвуют коллективы из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска и Советско-Гаванского района. Они продемонстрируют свое мастерство в различных направлениях хореографического искусства.
Конкурсные выступления пройдут 19 февраля, в то время как гости из других городов представят свои номера 24 февраля. На сцене артисты покажут лучшие номера, а зрители насладятся разнообразием танцевальных стилей и направлений.