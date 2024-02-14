И лес сохранят, и парк построят? Новый поворот в Тихвинской истории во Владивостоке

В районе лесного массива на улице Тихвинской во Владивостоке появится благоустроенный парк. Его построят по федеральной программе формирования комфортной городской среды, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока.
Решение озвучил глава города Константин Шестаков на еженедельной планерке в мэрии.
«Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 25:28:030017:6282. Его площадь составляет три гектара. Сейчас там находится лесной массив, который при благоустройстве планируется сохранить», — сообщили в администрации. города.
«Именно жители могут решать, какие территории преобразятся в первую очередь, а также то, что там необходимо сделать», — подчеркнул Константин Шестаков.
Однако местных жителей интересует главный вопрос — будут ли на Тихвинской рубить лес для создания швейного производства? Напомним, на части лесного участка в районе улицы Тихвинской планируется построить предприятие по пошиву школьной формы и обмундирования для военнослужащих. И именно этот аспект вызвал широкий общественный резонанс, а чтобы, как говорится. «не рубить с плеча», при администрации создают рабочую группу с участием чиновников, депутатов и общественников.
Как сообщили в мэрии, планы по созданию швейного производства остались в силе. Строительство планируется на участке с кадастровым номером 25:28:030017:7428, где также обещают озеленить территорию и обустроить места под парковку.