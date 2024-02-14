И лес сохранят, и парк построят? Новый поворот в Тихвинской истории во Владивостоке

Однако местных жителей интересует главный вопрос — будут ли на Тихвинской рубить лес для создания швейного производства? Напомним, на части лесного участка в районе улицы Тихвинской планируется построить предприятие по пошиву школьной формы и обмундирования для военнослужащих. И именно этот аспект вызвал широкий общественный резонанс, а чтобы, как говорится. «не рубить с плеча», при администрации создают рабочую группу с участием чиновников, депутатов и общественников.