«По белой тропе»: учет тигров и других животных проходит в Приморье

Несмотря на все еще прохладную погоду, у сотрудников объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», находящихся на востоке Приморья, наступили по-настоящему горячие дни. В феврале ученые пересчитывают всех зверей, обитающих на этих особо охраняемых территориях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
С 12 по 14 февраля ученые обследуют южную часть национального парка «Зов тигра» — долину реки Милоградовка. Здесь они должны пройти 10 учетных маршрутов, протяженность которых составляет 57 километров. В этом году погода немного помогла учетчикам — снега выпало немного, поэтому здесь можно передвигаться пешком и на автомобилях.
Главная задача, конечно — пересчитать живущих в национальном парке тигров. Для этого все их следы, встреченные на маршруте, трехкратно измеряются и заносятся в специальный дневник, в котором указывается, на какой поверхности оставлен след и его давность. Кроме того, по возможности указывается пол и возраст животного, а место встречи фиксируется на карте.
Одновременно с тиграми, на тех же маршрутах определяют численность всех остальных лесных обитателей. Для этого подсчитывают количество встреч следов того или иного животного, а затем с помощью специальных формул переводят эти данные в численность.
На прошлой неделе, с 5 по 8 февраля, ученые провели такой же учет на территории Лазовского заповедника, где посчитали следы на 21 маршруте, а на следующей неделе отправятся в северную часть «Зова тигра» — в бассейн реки Уссури.