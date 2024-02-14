«По белой тропе»: учет тигров и других животных проходит в Приморье

Главная задача, конечно — пересчитать живущих в национальном парке тигров. Для этого все их следы, встреченные на маршруте, трехкратно измеряются и заносятся в специальный дневник, в котором указывается, на какой поверхности оставлен след и его давность. Кроме того, по возможности указывается пол и возраст животного, а место встречи фиксируется на карте.