С известным бардом простятся жители Хабаровска

Александр Ковалев, которого все звали Сан Саныч, появился на свет 30 марта 1950 года на железнодорожном разъезде Щебинчиха в Вяземском районе. В той местности жили люди, которые строили железную дорогу, а позже занимались ее обслуживанием. В какое-то время надобность в большом количестве станций отпала. В одной из статей его так и назвали «человек с планеты Щебенчиха», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Transsibinfo.
Александр Ковалев получил образование инженера-конструктора, однако большую часть молодых лет посвятил себя все-таки творчеству, выступая ресторанах краевой столицы.
После некоторого времени, проведенного в городской суете, Сан Саныч решил вернуться к истокам сельской жизни. Он обосновался в селе под названием Роскошь, где с увлечением занялся выращиванием картофеля, разведением пчел.
Используя кирпичи разрушенных домов, Александр построил часовню на местном кладбище, вкладывая в этот проект душу и труд.
Его песни, пропитанные любовью к родной земле и уважением к традициям, несут в себе свет и добро, вдохновляя и согревая сердца людей.
Прощание состоится 15 февраля в 12:00 в Храме Святой Елизаветы по ул. Воронежской, 49 в Хабаровске.