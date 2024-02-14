С известным бардом простятся жители Хабаровска

Александр Ковалев, которого все звали Сан Саныч, появился на свет 30 марта 1950 года на железнодорожном разъезде Щебинчиха в Вяземском районе. В той местности жили люди, которые строили железную дорогу, а позже занимались ее обслуживанием. В какое-то время надобность в большом количестве станций отпала. В одной из статей его так и назвали «человек с планеты Щебенчиха», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Transsibinfo.