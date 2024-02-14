Хабаровский ХК «Амур» начал домашнюю серию с победы над «Трактором»

Хабаровский ХК «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче домашней серии. Обе команды находятся в «восьмёрке» и претендуют на выход в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла 13 февраля на «Платинум-арене» и завершилась счётом 5:3. В первом периоде гости какое-то время опережали хабаровчан, но те сумели контратаковать и в сумме забили три гола. Во втором периоде стороны сыграли вничью, а в третьем в ворота челябинцев прилетели ещё две шайбы.
«Хорошая командная победа. Уступили в количестве блокированных бросков, жёсткой игре. В этом разберемся и завтра обязательно прибавим в этих компонентах. Спасибо болельщикам за поддержку, хорошо за нас болели в трудные минуты», — прокомментировал итоги игры главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.
На текущий момент «Амур» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как «Трактор» расположился на шестой. Сегодня, 14 февраля, челябинцы попытаются взять реванш в новом матче.