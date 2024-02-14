Хабаровский ХК «Амур» начал домашнюю серию с победы над «Трактором»

Встреча прошла 13 февраля на «Платинум-арене» и завершилась счётом 5:3. В первом периоде гости какое-то время опережали хабаровчан, но те сумели контратаковать и в сумме забили три гола. Во втором периоде стороны сыграли вничью, а в третьем в ворота челябинцев прилетели ещё две шайбы.