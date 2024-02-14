«Маршрут здоровья» появится в Хабаровске

В краевой столице может появиться «маршрут здоровья». Об этом пишет администрация города. В каждом регионе страны сейчас разрабатывают специальные пути, обучают инструкторов по ЗОЖ и формируют команды из людей, которые любят ходить.
Организаторы бесплатно обучат трех специалистов, установят навигационные таблички, обустроят спортплощадки и кабинеты ЗОЖ. В команду войдут минимум 50 человек. Они примут участие в двух этапах всероссийских межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий». Программа опирается на рекомендации федерального минздрава.
Предыдущий этап показал, что тема актуальна и эффективна, и получил поддержку властей на разных уровнях. Разработка вошла в сборник лучшим практик России.
В ближайшие два года в проекте примут 50 муниципалитетов из 10 регионов России.