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«Маршрут здоровья» появится в Хабаровске

Организаторы обучат инструкторов и наберут в команды людей.
Источник: Комсомольская правда

В краевой столице может появиться «маршрут здоровья». Об этом пишет администрация города. В каждом регионе страны сейчас разрабатывают специальные пути, обучают инструкторов по ЗОЖ и формируют команды из людей, которые любят ходить.

Организаторы бесплатно обучат трех специалистов, установят навигационные таблички, обустроят спортплощадки и кабинеты ЗОЖ. В команду войдут минимум 50 человек. Они примут участие в двух этапах всероссийских межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий». Программа опирается на рекомендации федерального минздрава.

Предыдущий этап показал, что тема актуальна и эффективна, и получил поддержку властей на разных уровнях. Разработка вошла в сборник лучшим практик России.

В ближайшие два года в проекте примут 50 муниципалитетов из 10 регионов России.

здоровье