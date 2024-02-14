За год в Новосибирской области родились двое детей без половой принадлежности

В Новосибирской области в 2023 году выявлено два случая редкой генетической мутации, известной как адреногенитальный синдром. Оба новорожденных имеют признаки обоих полов и имеют проблемы с функцией надпочечников, что может привести к серьезным последствиям, если не будет проведено соответствующее лечение.