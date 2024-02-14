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За год в Новосибирской области родились двое детей без половой принадлежности

Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции пола.
Источник: Reuters

В Новосибирской области за год родились 2 ребенка с неопределенным полом. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на Минздрав региона.

В Новосибирской области в 2023 году выявлено два случая редкой генетической мутации, известной как адреногенитальный синдром. Оба новорожденных имеют признаки обоих полов и имеют проблемы с функцией надпочечников, что может привести к серьезным последствиям, если не будет проведено соответствующее лечение.

Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции половой принадлежности, но в любом случае пациентам придется принимать гормональные препараты на протяжении всей жизни.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в марте 2024 года для жителей Новосибирской области увеличится маткапитал.