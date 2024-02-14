За год в Новосибирской области родились двое детей без половой принадлежности

В Новосибирской области за год родились 2 ребенка с неопределенным полом. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на Минздрав региона.
В Новосибирской области в 2023 году выявлено два случая редкой генетической мутации, известной как адреногенитальный синдром. Оба новорожденных имеют признаки обоих полов и имеют проблемы с функцией надпочечников, что может привести к серьезным последствиям, если не будет проведено соответствующее лечение.
Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции половой принадлежности, но в любом случае пациентам придется принимать гормональные препараты на протяжении всей жизни.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в марте 2024 года для жителей Новосибирской области увеличится маткапитал.