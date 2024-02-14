Пожароопасный период стартовал из-за бесснежной зимы

О готовности номер один к борьбе с огненной стихией сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Сезон лесных пожаров открыт в пяти из 13 филиалах лесничества. Как утверждают в ведомстве, по большей части горят так не территории лесфонда, а так называемые «земли иных категорий». Пожароопасный сезон в Приморье в этом году обещает быть ранним и тяжёлым.