Пожароопасный период стартовал из-за бесснежной зимы

О готовности номер один к борьбе с огненной стихией сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Сезон лесных пожаров открыт в пяти из 13 филиалах лесничества. Как утверждают в ведомстве, по большей части горят так не территории лесфонда, а так называемые «земли иных категорий». Пожароопасный сезон в Приморье в этом году обещает быть ранним и тяжёлым.
«Падали, вставали и снова тушили»
Приморье — особенный регион, где леса горят не только летом, но и в другие сезоны. Жарко выдалось на юге Приморья и этой зимой.
Так, в канун старого Нового года загорелся природный парк Хасанский. Фронт пожара — 6 километров. Огненной лавиной добровольных пожарных не удивишь и не испугаешь. Но так получилось, что останавливать стихию выпало только троим мужчинам. Инспектор природного парка Виктор Кушнарев отчаянно пытался справиться в одиночку. Двое товарищей заметили — не оставили в беде.
«Наша натура сыграла решающую роль. Мы увидели, как один тушит пал Виктор, решили помочь, не бросишь ведь одного человека на пожаре. Целый день тушили своими силами, падали, вставали и снова тушили. Потом даже не было сил сесть в машину, а на следующий день — пошевелиться», — рассказал участник добровольной пожарной дружины «Меловой период» Андрей Барсуков. По словам добровольцев — пожарная служба Гослесохраны приехала только вечером.
«По сути, мы выполнили задачу природного парка Хасанский на безвозмездной основе, даже в ущерб себе. Затраты никто не возместит», — добавил Андрей Барсуков.
«Информация о возгорании поступила в субботу, 13 января. Из-за ветреной погоды и незначительного снежного покрова огонь быстро распространился на большую площадь, справиться с ним удалось только 14 января. В борьбе с огнем принимали участие 32 человека и семь единиц техники», — сообщили в минлесхозе.
Особо подчеркнули — горела сухая трава на землях иных категорий, лесной фонд не пострадал. Спор о том, кому бороться с огнём на территории природного парка Хасанский длится не один год, за это время выгорели сотни гектаров. Известно, что парком управляет КГБУ «Дирекция по охране животного мира Приморского края и ООПТ» — подведомство минлесхоза. Фактически средств и ресурсов для ликвидации пожаров у парка нет.
Стоит отметить, по итогам прошлого года Приморский край был назван одним из лидеров по оперативности тушения лесных пожаров. В минлесхозе заверяют — по большей части горят территории, за которые ведомство ответственности не несёт. К примеру, сельхоз земли, где собственники жгут палы, не следят за разросшейся растительностью.
Требуется стратегия!
Не дожидаясь наступления весны, на землях Гослесфонда открылся пожароопасный сезон — во Владивостокском, Кавалеровском, Сергиевском, Уссурийском и Тернейском филиалах (лесничествах).
«Согласно прогнозу, в наступающем сезоне ожидается более напряженная лесопожарная ситуация, чем в 2023 году. Специалисты просят жителей края усилить бдительность и тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе, находясь за городом», — акцентировали в профильном ведомстве.
«На самом деле, ребята — молодцы, рискуя собой, ликвидируют масштабные возгорания. На уровне правительства усилился контроль за палами, прокладывают минерализированные полосы. Это необходимые тактические меры. Но региону для борьбы с пожарами необходима стратегия на несколько лет вперёд. Сухие зимы, аномально высокие температуры — изменения в климате требуют серьёзных комплексных мер со стороны государства», — считает старший научный сотрудник ФИЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Ольга Ухваткина.
«Прогноз неблагоприятный. Если в конце февраля — начале марта марте не выпадет достаточного количества осадков — регион будет полыхать. Исключение составляет северо-восток, где достаточно снега, — высказывается эколог, главный инженер “Центра природоохранных инициатив”, специалист по лесному хозяйству Александр Олифиренко.
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков Примгидромета, в феврале осадков в крае выпадет меньше среднего многолетнего уровня. Выводы очевидны.