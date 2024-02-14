Склонности к миоме матки у женщин установили новосибирские ученые

Новосибирские ученые Лаборатории иммуногенетики НИИКЭЛ совместно с коллегами из клинического госпиталя «Авиценна» установили склонности к миоме матки у женщин.
Уточняется, что миома матки — это доброкачественная гормонозависимая опухоль, которая является довольно распространенным гинекологическим заболеванием.
Специалисты в ходе исследования выявили около 20 генетических вариантов, которые встречаются чаще у женщин с миомой матки. Они отметили, что с миомой повышена частота отдельных генетических комбинаций, которые регулируют рост и развитие опухолевых клеток.
Напомним, что ученые из НГПУ разработали костюм для детей с ДЦП. Костюм учитывает особенности морфологии строения тела ребенка с ДЦП и приносит психологический и физический комфорт, в результате чего качество жизни повышается.