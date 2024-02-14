Хабаровские врачи скорой помощи проходят дополнительное обучение

Врачи скорой помощи из Хабаровска стали чаще возвращать к жизни пациентов, чье сердце остановилось. Такое явление называется «клиническая смерть». В 2022 году насчитывалось 13 реанимационных мероприятий, то уже в прошлом их количество выросло до 30. Сокращение сроков оказания медицинской помощи — это одна из целей национального проекта «Здравоохранения», который инициировал президент России Владимир Путин.

Как рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Хабаровска Анатолий Шеленок, изменения произошли из-за того, что уделяется достаточно времени квалификации и обучению сотрудников. В настоящее время в краевой столице единовременно работают до 60 бригад скорой медицинской помощи, насчитывается в среднем 700 вызовов в сутки.

«В прошлом году открыли симуляционный класс для отработки сердечно-легочной реанимации, оснастили его манекенами для отработки непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. В течение года обучение прошли все медицинские работники станции. Есть и другие успехи, напрямую связанные со сроками оказания медицинской помощи. Так, согласно статистике, бригады скорой медицинской помощи Хабаровска при экстренных вызовах в 96% случаев доезжают до места вызова в течение 20 минут, в 2022 году этот показатель составлял 94%», — рассказал врач.

Кроме этого, изменился и сам подход к пациентам. Если у человека диагностировали инфаркт миокарда, то ему проводят тромботическую терапию, то есть с помощью специальных препаратов восстанавливают кровоток артерии. Теперь это делают не только в больнице, но и в скорой помощи, что снижает риск осложнений и спасает жизнь.