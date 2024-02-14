Хабаровские врачи скорой помощи проходят дополнительное обучение

Врачи скорой помощи из Хабаровска стали чаще возвращать к жизни пациентов, чье сердце остановилось. Такое явление называется «клиническая смерть». В 2022 году насчитывалось 13 реанимационных мероприятий, то уже в прошлом их количество выросло до 30. Сокращение сроков оказания медицинской помощи — это одна из целей национального проекта «Здравоохранения», который инициировал президент России Владимир Путин.
Как рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Хабаровска Анатолий Шеленок, изменения произошли из-за того, что уделяется достаточно времени квалификации и обучению сотрудников. В настоящее время в краевой столице единовременно работают до 60 бригад скорой медицинской помощи, насчитывается в среднем 700 вызовов в сутки.
«В прошлом году открыли симуляционный класс для отработки сердечно-легочной реанимации, оснастили его манекенами для отработки непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. В течение года обучение прошли все медицинские работники станции. Есть и другие успехи, напрямую связанные со сроками оказания медицинской помощи. Так, согласно статистике, бригады скорой медицинской помощи Хабаровска при экстренных вызовах в 96% случаев доезжают до места вызова в течение 20 минут, в 2022 году этот показатель составлял 94%», — рассказал врач.
Модернизируют и больницы, куда доставляют экстренных пациентов. Например, в Краевой клинической больницы имени Сергеева открыты уронефрологический центр, центр сердечно-сосудистой хирургии, центр колопроктологии, создано отделение реабилитации. Все сделано для того, чтобы люди скорее выздоровели и вернулись к привычной жизни.
И как раз накануне прошла встреча коллектива Хабаровской станции скорой медицинской помощи с главным врачом больницы Андреем Субботиным. Стороны рассмотрели возможности взаимодействия первично медико-санитарной службы с крупнейшим лечебным учреждением региона.
«Мы должны понимать, как выстроить работу так, чтобы снизилось число обращений за экстренной и неотложной медицинской помощью и лечение проходило преимущественно плановое. Также необходимо совершенствовать процесс оказания медицинской помощи пациентам, которых доставили наши коллеги, мы говорим о проведении диагностики, терапии и реабилитации человека. Все этапы направлены на то, чтобы пациент максимально быстро восстановился, а качество его жизни осталось высоким», — отмечает Андрей Субботин.
Отметим, что главный врач заинтересован не только в сотрудничестве со скорой помощью. Совсем недавно Андрей Субботин провел встречу со студентами, которые учатся в Дальневосточном государственном медицинском университете. Он рассказал им про реализацию национального проекта и в каких кадрах нуждается больница.
В целом, медицина активно развивается, в том числе и благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Только за прошлый год удалось приобрести 251 единицу медицинской техники. Они уже работают в 31 медицинском учреждении региона.