Синоптики объяснили возвращение 35-градусных морозов в Омск в феврале

По данным Обь-Иртышского УГМС, похолодание на территории Омской области установилось в связи с ростом атмосферного давления. Сегодняшняя непогода и потепление объясняются прохождение циклона.
В среду, 14 февраля, ожидается облачная погода, снег разной интенсивности, усиление ветра до 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью и днем −11…-16. Днём в тылу циклона в течение дня вновь ожидается понижение температуры воздуха.
Осадки прекратятся уже с 15 февраля, станет ещё холоднее. Температура воздуха ночью понизится до −25…-30 градусов, местами до −35. Днём будет −25…-30, местами до −20.