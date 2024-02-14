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Синоптики объяснили возвращение 35-градусных морозов в Омск в феврале

Погода на территории Омской области формируется в поле высокого атмосферного давления.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, похолодание на территории Омской области установилось в связи с ростом атмосферного давления. Сегодняшняя непогода и потепление объясняются прохождение циклона.

В среду, 14 февраля, ожидается облачная погода, снег разной интенсивности, усиление ветра до 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью и днем −11…-16. Днём в тылу циклона в течение дня вновь ожидается понижение температуры воздуха.

Осадки прекратятся уже с 15 февраля, станет ещё холоднее. Температура воздуха ночью понизится до −25…-30 градусов, местами до −35. Днём будет −25…-30, местами до −20.