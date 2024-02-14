В среду в Челябинской области будет до −17 градусов

Между прочим, 14 февраля 2024 года отмечают день Трифона-перезимника. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя ссориться с окружающими, сплетничать и сквернословить. Дело в том, что весь негатив вернется к вам в тройном размере. По этой же причине лучше не обманывать и не обижать других.