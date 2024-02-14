Жителей Красноярска зовут на фестиваль зимней рыбалки

Фестиваль состоится 2 марта. Он приурочен к 55-летию Советского района. Поучаствовать могут все желающие. Главное условие — собственные рыболовные снасти. Лов будет производиться в течение четырёх часов на одну мормышку. По правилам соревнований участники могут пользоваться прикормкой.​