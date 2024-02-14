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Жителей Красноярска зовут на фестиваль зимней рыбалки

Под Красноярском 2 марта состоится XVI семейный фестиваль по подлёдной рыбалке.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом сообщили в мэрии города.

Фестиваль состоится 2 марта. Он приурочен к 55-летию Советского района. Поучаствовать могут все желающие. Главное условие — собственные рыболовные снасти. Лов будет производиться в течение четырёх часов на одну мормышку. По правилам соревнований участники могут пользоваться прикормкой.​

Победителей определят по весу выловленной рыбы.

После завершения соревнований пройдут состязания на скорость бурения льда среди рыбаков. Зрители же смогут поучаствовать в метании валенка, попадании снежками в цель, перетягивании каната и других.

Кроме того, поощрительные призы по итогам турнира участники получат за первую выловленную рыбу и самую большую рыбу. Отдельно отметят и самого пожилого участника.

Подробнее о соревнованиях можно узнать на сайте мэрии.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае утверждают план региональных мероприятий на год семьи.

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