Жителей Красноярска зовут на фестиваль зимней рыбалки

Об этом сообщили в мэрии города.
Фестиваль состоится 2 марта. Он приурочен к 55-летию Советского района. Поучаствовать могут все желающие. Главное условие — собственные рыболовные снасти. Лов будет производиться в течение четырёх часов на одну мормышку. По правилам соревнований участники могут пользоваться прикормкой.
Победителей определят по весу выловленной рыбы.
После завершения соревнований пройдут состязания на скорость бурения льда среди рыбаков. Зрители же смогут поучаствовать в метании валенка, попадании снежками в цель, перетягивании каната и других.
Кроме того, поощрительные призы по итогам турнира участники получат за первую выловленную рыбу и самую большую рыбу. Отдельно отметят и самого пожилого участника.
Подробнее о соревнованиях можно узнать на сайте мэрии.
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