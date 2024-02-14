68 процентов работников Иркутской области лишены программ заботы о здоровье

В ходе опроса 68 процентов респондентов рассказали, что их работодатель не предоставляет им программы заботы о здоровье. Ещё 26 процентов подтвердили, что программы такие у них на работе есть — правда 6 процентов из них отметили, что доступны они далеко не всем категориям сотрудников.