68 процентов работников Иркутской области лишены программ заботы о здоровье

Это путёвки в санаторий, полисы ДМС, оплата спортзала и тому подобное.
В ходе опроса 68 процентов респондентов рассказали, что их работодатель не предоставляет им программы заботы о здоровье. Ещё 26 процентов подтвердили, что программы такие у них на работе есть — правда 6 процентов из них отметили, что доступны они далеко не всем категориям сотрудников.
Чаще других о наличии программ заботы о здоровье говорили сотрудники сфер финансового сектора, нефтегазовой отрасли и ИТ-компаний — 62, 53 и 41 процентов соответственно. А вот наибольшую заинтересованность в путёвках в санаторий высказали сотрудники сферы бухучёта и производства — 69 и 67 процентов соответственно.