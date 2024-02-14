Житель Иркутской области расплатился с долгами ради мечты стать шеф-поваром

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, меры воздействия не помогли должнику одуматься и начать платить алименты, и он продолжал скрываться. Однако заставить самому прийти к приставам ему помогла давняя мечта. Поскольку нарушитель всегда мечтал стать шеф-поваром, ему нужно-было официально трудоустроиться в один из ресторанов Чуны для получения опыта. А для повышения профмасерства ему также потребовалось съездить за границу.