В ближайшие дни в Иркутской области ожидаются сильные морозы

По словам замруководителя Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Помогаевой, в северных районах местами ожидается до минус 49 градусов.
Самыми теплыми днями на текущей неделе станут четверг и пятница — очередной циклон принесет с собой снег и, хоть и небольшое, но все же повышение температуры воздуха.
К выходным в регион придет холод с берегов Северного Ледовитого океана. А с ним трескучие морозы:
на большей части территории Приангарья в выходные будет от минус 28 до минус 38 градусов, в Иркутске — до 35 ниже нуля.
О том, как пережить очередной погодный «сюрприз», шла речь на специально созванном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области.
«Всем муниципалитетам, коммунальным, дорожным и оперативным службам поручено принять меры реагирования, обеспечивающие готовность муниципальных звеньев территориальной подсистемы к неблагоприятным погодным условиям», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.