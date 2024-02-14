В Кемерове ищут подрядчика для капремонта улицы Инициативной

В Кемерове объявили аукцион на поиск подрядчика, который спроектирует и капитально отремонтирует улицу Инициативная в Кировском районе. Протяжённость двухполосной дороги составляет 2 км, а начальная стоимость контракта — 887 млн рублей.
«Эта дорога является одной из магистральных улиц района. По ней движется значительный поток автомобилей, в том числе на выезд из города в сторону Яшкино. Дорога сильно изношена и нуждается в капитальном ремонте», — объясняют сотрудники мэрии.
Подрядчик должен будет отремонтировать не только дорогу, но и пешеходные тротуары, линию освещения и систему водоотводных кюветов и водопропускных труб. На остановках появятся заездные карманы, а в пешеходной зоне — велодорожки.
До конца июня по условиям аукциона дорожники должны будут закончить проект, инженерные изыскания и пройти экспертизу. Непосредственно к ремонту приступят в июле и будут выполнять его поэтапно до апреля 2026 года.