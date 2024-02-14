В Караганде аким обратился к горожанам в связи с сильными морозами

Как написал в Instagram Кожухов, «впереди ожидаются сильные морозы. 4−5 дней будет очень низкая температура. Работу всех коммунальных служб, в особенности наших теплоисточников, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, держим на особом контроле».
«Обращаюсь к жителям частных секторов, директорам детских садов и других организаций. В связи с критически низкими температурами есть риск промерзания водопровода и даже канализации, особенно ночью. Чтобы избежать замерзания водопровода, вновь рекомендую в мороз оставлять чуть открытыми краны с холодной водой для протока и постоянной циркуляции в водопроводных трубах. Этим вы застрахуете себя от замораживания водопроводных и канализационных труб», — обратился аким к горожанам.