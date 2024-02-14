В Караганде аким обратился к горожанам в связи с сильными морозами

«Обращаюсь к жителям частных секторов, директорам детских садов и других организаций. В связи с критически низкими температурами есть риск промерзания водопровода и даже канализации, особенно ночью. Чтобы избежать замерзания водопровода, вновь рекомендую в мороз оставлять чуть открытыми краны с холодной водой для протока и постоянной циркуляции в водопроводных трубах. Этим вы застрахуете себя от замораживания водопроводных и канализационных труб», — обратился аким к горожанам.