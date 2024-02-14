Художник пригрозил уничтожить 16 картин в случае смерти Ассанжа в тюрьме

«Андрей Молодкин говорит, что он собрал 16 произведений искусства, общая стоимость которых, по его оценкам, превышает $45 млн (£42,77 млн) — в 29-тонном сейфе с “чрезвычайно едким” веществом», — говорится в публикации.
Кроме того, он поместил в сейф специальное устройство с таймером, с помощью которого можно будет запустить химическую реакцию и уничтожить находящиеся внутри шедевры. Отмечается, что свою акцию Молодкин назвал «Рубильник мертвеца».
Телеканал отметил, что Молодкин не назвал конкретные произведения искусства, которые будут уничтожены в случае смерти Ассанжа, однако он добавил, что в его сейфе имеются работы Пикассо, Рембрандта, Уорхола, Джаспера Джонса, Янниса Кунеллиса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас, Сантьяго Сьерры, Джейка Чепмена, а также его собственные.
Художник также подчеркнул, что он «не испытывал бы никаких эмоций», если бы искусство было уничтожено, потому что «свобода гораздо важнее». Кроме того, британский телеканал узнал, что картину Пикассо предоставил Молодкину владелец художественной галереи в Милане Джампаоло Аббондио. При этом отмечается, что ему пришлось подписать обязательство о неразглашении, которое подразумевало запрет на раскрытие информации о том, какая именно картина Пикассо была передана для акции.
Ранее, 10 июля, супруга Ассанжа Стелла заявила, что его здоровье постоянно ухудшается. Она рассказала, что в октябре 2021 года Джулиан перенес инсульт и теперь вынужден принимать лекарства.
5 мая Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме. Эту информацию позднее подтвердила его жена Стелла Ассанж.
Активисты 3 мая прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече, посвященной свободе прессы, и призвали освободить основателя WikiLeaks. В начале мероприятия на сцену вышли двое активистов с плакатами, кричавших лозунги в поддержку Ассанжа. Охрана увела их из зала.
До этого, 2 декабря 2022 года, основатель WikiLeaks подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.
Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.