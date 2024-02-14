Художник пригрозил уничтожить 16 картин в случае смерти Ассанжа в тюрьме

Художник также подчеркнул, что он «не испытывал бы никаких эмоций», если бы искусство было уничтожено, потому что «свобода гораздо важнее». Кроме того, британский телеканал узнал, что картину Пикассо предоставил Молодкину владелец художественной галереи в Милане Джампаоло Аббондио. При этом отмечается, что ему пришлось подписать обязательство о неразглашении, которое подразумевало запрет на раскрытие информации о том, какая именно картина Пикассо была передана для акции.