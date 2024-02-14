Башкирию накроет волна холода

Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем −12,-17°, по югу до −7°.
В четверг, 15 февраля, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −25,-30°, местами до −35°, днем −18,-23°.
В пятницу, 16 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −35°, днем −15,-20°.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирию после снегопада придёт резкое и сильное похолодание.