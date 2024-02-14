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Башкирию накроет волна холода

По данным Башгидрометцентра, в среду, 14 февраля, местами пройдет небольшой снег, ночью по югу до умеренного.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем −12,-17°, по югу до −7°.

В четверг, 15 февраля, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −25,-30°, местами до −35°, днем −18,-23°.

В пятницу, 16 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −35°, днем −15,-20°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирию после снегопада придёт резкое и сильное похолодание.