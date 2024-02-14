Больше всего Кузбассу не хватает водителей, врачей, медсестёр и машинистов

«В Кузбассе действуют программы переобучения, предлагаются стажировки у опытных наставников, чтобы кузбассовцы могли гарантированно получить нужную на рынке труда компетенцию и устроиться на хороших условиях. Кроме того, продолжаем реализацию программы по оказанию финансовой поддержки специалистам, которые переезжают к нам для трудоустройства», — сказал губернатор Сергей Цивилев.