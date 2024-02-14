Больше всего Кузбассу не хватает водителей, врачей, медсестёр и машинистов

Кузбасская служба занятости предлагает больше 40 тыс. свободных вакансий в разных отраслях экономики — число предложений в шесть раз выше числа зарегистрированных безработных. Однако наибольший спрос на кадры в здравоохранении, обрабатывающих производствах и угледобыче.
«В Кузбассе действуют программы переобучения, предлагаются стажировки у опытных наставников, чтобы кузбассовцы могли гарантированно получить нужную на рынке труда компетенцию и устроиться на хороших условиях. Кроме того, продолжаем реализацию программы по оказанию финансовой поддержки специалистам, которые переезжают к нам для трудоустройства», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
В перечне самых востребованных в регионе — водители (2,9 тыс. вакансий), врачи (2,4 тыс.), медсёстры (1,7 тыс.), машинисты техники и оборудования (1,6 тыс.), слесари (1,1 тыс.), монтёры (1,1 тыс.), инженеры (1 тыс.). Ознакомиться с актуальными вакансиями можно тут.
Власти объясняют, что в условиях жёсткой конкуренции работодатели готовы улучшать условия труда, повышать зарплату и давать дополнительные социальные гарантии. Некоторые даже предлагают работу с зарплатой до 200 тысяч рублей. Однако мы писали, что часто ожидаемая зарплата не совпадает с предлагаемой.