Свердловскую область охватят холода

Днем 14 февраля на юго-западе Свердловской области ожидается похолодание до −19..-24 градусов, а на крайнем юге температура может упасть до −16..-18 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Ночью с 14 на 15 февраля ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем температура достигнет −18..-20 градусов по Цельсию.