Свердловскую область охватят холода

В Свердловской области пройдут последние осадки, и установится холодная погода. По словам синоптика Алексея Пулина, 14 февраля морозы охватят весь регион.
— В среду циклон сместится на юг Западной Сибири. В восточных районах Свердловской области ночью еще пройдет снег (до 2−4 мм), на этом осадки в регионе закончатся. В тылу циклона распространяется очень холодная воздушная масса, — пишет синоптик в своем telegram-канале.
Он отметил, что похолодание будет сопровождаться сильным порывистым ветром — до 13−15 метров в секунду. При этом в течение дневного времени 14 февраля воздух прогреваться не будет, а температура продолжит снижаться. В ночь с 14 на 15 февраля температура достигнет самых низких показателей и опустится примерно до −30 градусов.
— Наиболее низкие температуры в ночь на 15 февраля ожидаются к западу от Уральских гор, вблизи центра антициклона, который расположится в районе Республики Коми (до −35..-40), — добавил Алексей Пулин.
Днем 14 февраля на юго-западе Свердловской области ожидается похолодание до −19..-24 градусов, а на крайнем юге температура может упасть до −16..-18 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Ночью с 14 на 15 февраля ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем температура достигнет −18..-20 градусов по Цельсию.