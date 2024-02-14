Все больше россиян отказываются от празднования Дня святого Валентина

«Большинство россиян (79%) не планируют дарить подарки на День Святого Валентина», — говорится в результатах опроса, которые находятся в распоряжении РБК. При этом о намерении сделать подарок второй половинке заявили лишь 16%. Уточняется, что в 2020 году 53% респондентов не планировали дарить подарки на 14 февраля.