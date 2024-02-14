Аналитики назвали самые популярные любовные романы кузбассовцев

Книжный сервис Литрес проанализировал продажи любовных романов в 2023 году и определил, в каких регионах России они пользуются наибольшим спросом. Кемеровская область оказалась на 27 месте в рейтинге популярности этого жанра в регионах РФ (всего в рейтинге 81 место).