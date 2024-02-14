Аналитики назвали самые популярные любовные романы кузбассовцев

Книжный сервис Литрес проанализировал продажи любовных романов в 2023 году и определил, в каких регионах России они пользуются наибольшим спросом. Кемеровская область оказалась на 27 месте в рейтинге популярности этого жанра в регионах РФ (всего в рейтинге 81 место).
Самыми популярными любовными романами в Кузбассе стали «Любимая адептка его величества. Книга 2» и книга 3 Анны Гавриловой и Яси Недотроги, «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт» Матильды Старр, её же «Школа чернокнижников. Железная корона» и «Мир Аматорио. Соблазн» Мари Мур.
Лидерами рейтинга оказались пять республик Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания.
Меньше всего любовная литература вызывает интерес у жителей Чукотского (9,78%) и Еврейского (9,96%) автономного округов, Москвы (15%), Санкт-Петербурга (15,08%) и Красноярского края (15,18%).