В Бодайбинском районе устранили 15 стихийных свалок

В Бодайбинском городском поселении было обнаружено больше десятка несанкционированных свалок. К слову, общая площадь загрязнения составляла около 1,5 тыс. кв. м. Но благодаря прокурорскому вмешательству свалки уничтожены. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— Прокуратура Бодайбо проверила исполнение законодательства об отходах производства и потребления, а также в сфере охраны природы, — рассказывают в ведомстве.
Оказалось, что вопреки закону органы местного самоуправления не пытались устранить свалки и не принимали меры по недопущению загрязнения земли.
Тогда прокуратура обратилась в Бодайбинский городской суд с заявлением о признании бездействия администрации незаконным. Также ведомство настаивало, чтобы органы местного самоуправления самостоятельно разобрались со свалками. К слову, суд удовлетворил требования ведомства.