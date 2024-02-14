В Бодайбинском районе устранили 15 стихийных свалок

В Бодайбинском городском поселении было обнаружено больше десятка несанкционированных свалок. К слову, общая площадь загрязнения составляла около 1,5 тыс. кв. м. Но благодаря прокурорскому вмешательству свалки уничтожены. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.