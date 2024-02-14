Новосибирск в марте ждут новые температурные качели в 40 градусов

По прогнозам синоптиков разлет температур может достигать 20−30 градусов.
Морозы будут сменяться аномальной оттепелью до +10 градусов. Об этом предупредил Гидрометцентр России.
Предположительно среднемесячная температура составит — 5,4 градуса. Уровень осадков составит 23 мм.
Самая низкая температура воздуха в марте составит — 32 градуса ночью. Это случится в ночь на 12 марта. Самым теплым днем станет 27 марта. В этот день столбики термометров поднимутся до +10 градусов.
Оттепель начнется с 18 марта, когда потеплеет до +2 градусов.
В первую половину марта, по прогнозу «Яндекс Погоды», Новосибирск накроют морозы до −30 градусов и обильные снегопады.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что аномальная февральская оттепель в Новосибирске едва не побила рекорд 1962 года.