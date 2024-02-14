Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Академгородке Новосибирска до конца февраля ограничили движение по улице Кутателадзе

В Советском районе Новосибирска на две недели ограничили движение автомобилей по улице Кутателадзе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Из сообщения городской администрации следует, что ограничение движения транспорта связано с проведением работ на теплотрассе и продлится с 13 по 29 февраля.

В муниципалитете отметили, что на указанный срок проезжая часть улицы Кутателадзе, расположенной в Советском районе Новосибирска, сузится на 5 метров у здания № 5.

Автомобилистам порекомендовали быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Прецедент» сообщал, что одностороннее движение вводится на двух улицах Новосибирска с 17 февраля. Редакция также писала о том, что в Новосибирске ограничение проезда по площади Будагова продлили до конца марта. Читайте также: в Новосибирске выбоины на двух мостах решили заделать за день до 30-градусного мороза.

Егор САФРОНОВ.