В Академгородке Новосибирска до конца февраля ограничили движение по улице Кутателадзе

Ранее «Прецедент» сообщал, что одностороннее движение вводится на двух улицах Новосибирска с 17 февраля. Редакция также писала о том, что в Новосибирске ограничение проезда по площади Будагова продлили до конца марта. Читайте также: в Новосибирске выбоины на двух мостах решили заделать за день до 30-градусного мороза.