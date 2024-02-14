В Москве ожидаются облачная погода и до 10 градусов мороза

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гололедица и температура до минус 10 градусов прогнозируется в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в российской столице будет 8−10 градусов мороза, в ночь на четверг — до минус 17 градусов.
Ветер восточный, северо-восточный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 13 — минус 8 градусов, местами ожидается небольшой снег. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 20 градусов.